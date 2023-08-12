Bild: треть виноградников Германии находятся под угрозой уничтожения из-за «зеленой сделки» ЕС

Свыше 30% виноградников в ФРГ могут быть ликвидированы, если ЕС примет новый регламент по использованию средств защиты растений, который является частью «зеленой сделки», пишет Bild am Sonntag.

Регламент полностью запрещает использование средств защиты растений в ландшафтных заповедниках, водоохранных зонах и местах обитания флоры и фауны. В Ассоциации виноделов Германии пояснили, что примерно треть виноградников в стране находится в таких зонах, а отказ от средств защиты равносилен их уничтожению.

Бьет тревогу и Министерство продовольствия и сельского хозяйства ФРГ. По новому регламенту, на 31% пахотных земель в Германии будет возможно только «органическое» земледелие. В ведомстве заявили, что в целом поддерживают «зеленую» инициативу, но регламент нуждается в корректировках.

Аграрии в разных странах ЕС заявляют, что отказ от средств защиты растений уничтожит действующую модель сельскохозяйственной отрасли.