Алименты до 23 лет: в Госдуме назвали главное условие для продления выплат детям

Депутат Сергей Миронов выступил с инициативой продлить срок выплаты алиментов родителями до достижения ребенком 23 лет. Обязательным условием для получения финансовой поддержки станет очное обучение в вузе или колледже. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение в Государственную думу. Об этом со ссылкой на соответствующий законопроект, который вносится в Госдуму, сообщает РИА Новости.

Законодательная инициатива и текущие нормы семейного права

Согласно действующему законодательству, обязанность родителей по выплате алиментов прекращается по достижении ребенком 18 лет, а единственным исключением остаются совершеннолетние нетрудоспособные граждане. Авторы нового законопроекта считают, что отсутствие нормы о финансовой поддержке студентов-очников оставляет молодых людей без средств к существованию в период получения профессии.

Социальное значение продления выплат для студентов

Сергей Миронов подчеркнул, что студенты очной формы обучения не имеют возможности полноценно работать без ущерба для учебы и находятся в крайне уязвимом положении. Принятие закона позволит обеспечить равный доступ молодежи к высшему и среднему профессиональному образованию, переложив часть финансовой нагрузки по обучению на обоих родителей.

Сопутствующие инициативы в сфере взыскания алиментов

Ранее в Госдуму также был внесен законопроект, предлагающий выплачивать алименты за счет государства в случаях их злостной неуплаты родителями. Согласно той инициативе, размер компенсации от государства будет определяться судом или нотариальным соглашением, но не сможет превышать установленный в конкретном регионе прожиточный минимум на ребенка.