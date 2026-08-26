Адвокат Некрасов увидел признаки мошенничества в продаже билетов на концерт Канье Уэста в Петербурге

Адвокат Андрей Некрасов заявил, что в ситуации с организацией концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге следственные органы могут усмотреть признаки мошенничества. По словам юриста, положение дел остается неопределенным: договоры подписаны не со всеми участниками процесса, а продажа билетов уже стартовала, при этом часть денежных средств, предположительно, была перечислена рэперу в качестве аванса.

Некрасов отметил, что при подобных обстоятельствах прокуратура и следствие способны обнаружить состав преступления.

Единственным способом избежать этого остается заключение договора с «Газпром-Ареной».

Концерты были запланированы на 10 и 11 октября, организатором выступает SAY Agency. В агентстве сообщали, что шоу не отменяется, а переговоры со стадионом продолжаются, пишет «Вечерка».

Ранее сообщалось о том, что Юрий Лоза сравнил фанатов Канье с мухами на дерьме.