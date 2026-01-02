Биржевые котировки газа в ЕС показали рост после новогодних праздников

Биржевые котировки газа в Европе по итогам первого торгового дня нового года продемонстрировали рост примерно на 2%, поднявшись до уровня около $350 за тысячу кубометров, пишет « Прайм » со ссылкой на статистику лондонской биржи ICE.

Февральские фьючерсы на газ по индексу TTF, который отражает цены на крупнейшем газовом хабе Европы в Нидерландах, начали торги около 10:00 по мск с отметки $348,5 за тысячу кубометров, что превышало расчетную цену предыдущей сессии примерно на 1,7%. В течение дня котировки колебались в диапазоне от $343,6 до $349,5, а к завершению торгов закрепились вблизи верхней границы, прибавив около 1,9%.

Для сравнения, расчетная цена предыдущего торгового дня составляла $342,8 за тысячу кубометров.

По итогам прошедшего года средняя стоимость газовых фьючерсов на европейских площадках немного превысила $420 за тысячу кубометров, что почти на 9% больше показателя годом ранее.

При этом нынешние уровни цен остаются значительно ниже экстремальных значений 2021–2022 годов. Тогда на фоне энергетического кризиса в Европе котировки достигали беспрецедентных уровней за всю историю существования газовых хабов с 1996 года, а абсолютный максимум был зафиксирован весной 2022 года — около $3 892 за тысячу кубометров.

