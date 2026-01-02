Как изменится курс доллара в 2026 году: прогноз финансиста

В 2026 году курс рубля может варьироваться в широком диапазоне — от ₽75 до более чем ₽100 за доллар США. Такой прогноз дала агентству «Прайм» доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова.

По ее словам, в первом квартале 2026 года ожидается снижение объёмов продажи иностранной валюты со стороны Банка России по сравнению с декабрём 2025 года. Также сократятся продажи валюты Министерством финансов в рамках бюджетного правила. Центральный Банк к концу года может снизить ключевую ставку до 12%.

В условиях базового сценария, который считается наиболее вероятным, к концу 2026 года курс доллара может установиться в коридоре ₽90–95.

При оптимистичном развитии событий — например, при улучшении геополитической обстановки и ослаблении западных санкций — возможен приток иностранного капитала и восстановление экспорта. Это приведет к укреплению национальной валюты. В этом случае курс может временно опуститься до ₽75–83.

Однако при негативном стечении обстоятельств — в случае резкого обвала цен на нефть, значительного ужесточения санкционного режима или слишком быстрого снижения ключевой ставки — рубль может ослабнуть свыше отметки ₽100 за доллар.

Агентство Bloomberg ранее назвало российский рубль мировой валютой с самым значительным укреплением в 2025 году.