Резкое укрепление рубля по отношению к доллару США негативно отразилось исключительно на валютных спекулянтах, играющих на ослаблении российской национальной валюты. Такое мнение высказал финансист Александр Лосев в беседе с 360.ru.

По его оценке, текущая динамика на валютном рынке способствует сдерживанию инфляции и удешевлению импортных товаров. Эксперт охарактеризовал пострадавших от этой ситуации как «паразитов», привыкших извлекать выгоду из девальвации рубля.

Лосев отметил значительное сокращение объемов импорта в Россию, что, в числе прочего, связано с увеличением утилизационного сбора на ввозимые автомобили. Он указал, что основными валютами для российской экономики в текущих условиях являются рубль и китайский юань, причем последний отличается высокой нестабильностью и непригоден для долгосрочных сбережений.

В целом, по заключению финансиста, ослабление национальной валюты невыгодно для экономики страны, и это понимает большинство граждан.

