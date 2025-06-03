Бизнес обязали составлять отчеты о производстве и реализации искусственных грунтов

Согласно проекту приказа, разработанному специалистами Российского экологического оператора для Министерства природных ресурсов РФ, предприятия будут обязаны фиксировать данные о производстве и реализации искусственных почв в рамках программы производственного экологического контроля (ПЭК). Данная мера направлена на обеспечение прозрачности и усиление контроля за процессом переработки органических отходов и изготовлением продукции на их основе. Министерство природных ресурсов выпустило соответствующий нормативный акт в мае 2025 года.

«Включение искусственных грунтов в систему экологического мониторинга является логичным шагом. Это позволит повысить уровень открытости и эффективности отрасли, занимающейся переработкой органических материалов. Речь идет не только об отчетности, но и о достижении общенациональных экологических задач», — подчеркнули представители пресс-службы ППК РЭО.

В соответствии с утвержденным приказом, компании будут обязаны заранее предоставлять информацию о планируемых объемах производства и сбыта искусственных почв, а затем ежегодно отчитываться о реализации этих планов. Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Программа экологического мониторинга является обязательным документом для предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Она содержит сведения об учете выбросов, сбросов, образования и утилизации отходов. Организации обязаны ежегодно представлять отчет о порядке организации и результатах ПЭК в органы экологического контроля (надзора), а Росприроднадзор будет публиковать эти данные в федеральной государственной информационной системе мониторинга окружающей среды.

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