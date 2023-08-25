Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог предпринимателю получить оплату за выполненный контракт

За помощью обратился индивидуальный предприниматель, предоставляющий услуги по содержанию дворовых территорий. Он заключил договор с одним из МБУ об уборке снега. Работы были выполнены, однако учреждение так и не оплатило услуги. Сначала поступила просьба об отсрочке оплаты на три месяца. По истечении срока денежные средства так и не поступили.

Предприниматель направил официальную претензию, но обратной связи не получил. Тогда он обратился в Арбитражный суд Подмосковья, где его требования были удовлетворены. Несмотря на это, МБУ так и не произвело оплату. После этого бизнесмен обратился к Головневу.

Бизнес-омбудсмен направил обращение предпринимателя в областную прокуратуру. Была проведена проверка, по итогам которой МБУ внесли представление. В результате денежные средства по семи арбитражным делам были перечислены на расчетный счет предпринимателя.