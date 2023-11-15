Бизнес-омбудсмен помог владельцу центра единоборств в Подмосковье

Владелец центра единоборств обратился к Уполномоченному по защите прав предпринимателей Московской области Владимиру Головневу за помощью по включению организации в реестр социальных предприятий.

Отмечается, что предприниматель арендует у муниципального образования помещении площадью более шестисот квадратных метров, на базе которого осуществляет деятельность спортивный клуб для детей и взрослых. Обучение ведется по 11-ти видам единоборств: бокс, дзюдо, грэпплинг, самбо, каратэ и многим другим. Для оздоровления детей от 3 до 17 лет проводятся занятия физкультурой и общей физической подготовкой.

В связи с тем, что деятельность клуба ориентирована на решение ряда социальных проблем — таких как: профилактика наркомании среди подростков; трудности в организации присмотра за детьми у работающих родителей; патриотическое воспитание; отсутствие собранности и дисциплины; слабое здоровье детей, — возникла потребность во включении организации в реестр социальных предприятий. За помощью в подготовке и подаче документов, в том числе для оформления регионального гранта, предприниматель обратилась к бизнес-омбудсмену.

Руководитель общественной приемной Уполномоченного в городских округах Павловский Посад и Электрогорск Маргарита Смирнова взяла на контроль решение вопроса. Предпринимателю помогли правильно составить и подать заявку для включения в реестр соцпредприятий, а впоследствии оформить и подать документы на получение гранта в размере пятисот тысяч рублей. Данные средства были направлены на оплату арендуемого помещения в течение полугода.