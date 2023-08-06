Бизнес-омбудсмен Потапенко назвал уровень подорожания продуктов к концу года

По данным Росстата, стоимость куриного мяса в нашей стране достигла исторического максимума — почти 200 рублей за килограмм. Все подорожания продуктовой корзины напрямую связаны с санкционным давлением западных стран и ослаблением курса российской валюты. Бизнес-омбудсмен Дмитрий Потапенко объяснил причины подорожания курицы и каков уровень увеличения цен на продукты питания возможен к концу года. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его мнению, куриное мясо дорожает в связи с тем, что большая часть оборудования, препаратов роста и медицины, применяемых на птицефабриках, являются импортными.

Эксперт пояснил, что рост стоимости продуктовой корзины к концу года составит 15-21%. Однако будут и товары, цены на которые вырастут до 35%.

По его словам, во многом это зависит от мер Минфина России и Центробанка России по компенсации бюджетного дефицита в середине осени.