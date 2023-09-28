Бизнес-омбудсмен Титов перечислил негативные последствия повышения Центробанком ключевой ставки
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По словам уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, любое увеличение ключевой ставки является тормозом для развития экономики. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он подчеркнул, что такое положение дел не является самой эффективной политикой в борьбе с инфляцией, напротив, необходимо стимулирование роста.
По мнению омбудсмена, есть способ борьбы с инфляцией через рост предложения на рынке.