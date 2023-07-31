Бизнес-туристы РФ стали чаще бронировать гостиницы за рубежом

В первом полугодии представители отечественного бизнеса стали больше интересоваться заграничными командировками: число бронирований в увеличилось почти на 80% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщают « Известия ».

Отмечается, что показатели превысили допандемийные на 6%.

Добавляется, что наибольший объем размещений приходится на телеком- и IT-отрасли, из добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики, фармацевтической сферы.

Поясняется, что наблюдается большой рост интереса к Сербии и КНР, а также востребованы Казахстан, ОАЭ, Турция и другие «дружественные» государства.