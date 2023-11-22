Бюджет Балашихи вырос на 1 миллиард рублей

На публичных слушаниях по бюджету на 2024 год, а также на плановый период 2025-2026 анонсировали, что бюджет подмосковного городского округа Балашиха вырастет на один миллиард рублей по сравнению с 2023 годом.

Планирование бюджета формировалось, исходя из ряда критериев, в том числе учитывались расходы по 18-ти муниципальным программам, в рамках которых реализуются и шесть проектов федерального уровня.

Как отметил председатель балашихинского Совета депутатов Геннадий Попов, замечен и рост налоговых поступлений.

«Это говорит об успешной работе крупных предприятий, организаций среднего и малого бизнеса», — заявил председатель.

Также отмечают, что 70% расходов в 2024 году составит развитие образования, культуры и спорта. Уже планируется, что будут капитально отремонтирован ряд образовательных учреждений и строительство новых.