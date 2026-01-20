Бюджет Нижегородской области сэкономил рекордные 3,7 млрд рублей благодаря торгам

Нижегородская область в 2025 году продемонстрировала впечатляющий результат в сфере государственных закупок, сумев сэкономить для бюджета рекордные 3,7 млрд рублей. По словам вице-губернатора Егора Полякова, эта сумма более чем вдвое превысила показатель прошлого года, что в текущих экономических условиях является не просто цифрой, а реальным высвобождением средств для социальных нужд региона. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Основой такой экономии стали почти 1,3 тыс. проведенных торгов на общую сумму свыше 101 млрд рублей, где на каждый лот в среднем претендовали 4,4 участника. Конкуренция позволила значительно сократить расходы на ключевые направления: ремонт дорог и транспорта сэкономил 2,4 млрд, капремонт социальных учреждений — почти 245 млн, а финансовые услуги — около 199 млн рублей. При этом регион сознательно делал ставку на конкурентные процедуры, а не на закупки у единственного поставщика, закрепленные законом как право, но не как правило.

Важным социальным последствием такой политики стала поддержка местного бизнеса. Благодаря системе госзаказа около 70% всех контрактов было заключено именно с нижегородскими компаниями, что стимулировало развитие региональной экономики. Закупки охватывали широкий спектр — от лекарств и продуктов питания до строительства школ и больниц.

Таким образом, итогом года стала эффективно работающая контрактная система, которая одновременно решает несколько задач: обеспечивает жесткую экономию бюджетных средств, создает условия для здоровой конкуренции и целенаправленно поддерживает отечественного, в первую очередь местного, производителя. Эти сэкономленные миллиарды теперь могут быть направлены на новые социальные проекты, укрепляя благополучие области.

