В России придумали, как стране сэкономить триллион рублей на оборонных разработках

Российские специалисты предлагают технологию, способную вернуть в государственный бюджет до триллиона рублей ежегодных сбережений, передает RuNews24.ru. Речь идет о системном моделировании — методе, который уже доказал эффективность в 500 компаниях.

Сейчас государство тратит до 5 триллионов рублей в год на разработку новых технологий, включая военную технику, самолеты и ракетные системы. Международные исследования последних 15 лет показывают: в среднем 37% этих средств уходит не на создание нового, а на исправление ошибок, обнаруженных слишком поздно.

Как поясняет Никита Богославский из рабочей группы Минпромторга по CAE, исполняемая системная модель — это не просто схема, а полнофункциональное компьютерное представление будущего изделия. Например, при разработке ракеты инженеры создают точную цифровую копию и проверяют на компьютере нагрузки при запуске, работу систем и динамические характеристики. Обнаруженные проблемы устраняются в модели за часы, а не требуют переделки физических компонентов за миллионы рублей.

Анализ ЦИТМ Экспонента демонстрирует впечатляющие результаты внедрения технологии: сроки разработки сокращаются на 20-25%, проектные задержки уменьшаются вдвое, вероятность достижения плановых показателей возрастает на 18-22%, а общие затраты снижаются на 30-65%.

При этом специалисты предлагают конкретный план: сделать системные модели обязательными на всех этапах разработки, закладывать в бюджеты минимум 2% стоимости госконтракта на моделирование и развивать отечественное ПО. Расчеты показывают, что внедрение этой методологии позволит высвободить 0,25-0,7% ВВП — около триллиона рублей ежегодно, которые можно направить на новые разработки вместо исправления ошибок.

