Бюджет Рязани увеличат более чем на 460 млн рублей на этот год

В бюджет Рязани на текущий год планируется внести изменения, так, доходы и расходы бюджета города увеличиваются более чем на 460 млн рублей за счет дополнительных поступлений межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональный парламент.

Уточняется, что из этой суммы планируется направить более 96 млн рублей на благоустройство общественных территорий, также на организацию питания школьников будет выделено 20 млн рублей, свыше 77 млн рублей пойдут на рост оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере образования.

Отмечается, что предусмотрено приобретение оборудования на сумму свыше 42 млн рублей для приобретения оборудования в детские технопарки, более 15 млн – на соцвыплаты молодым семьям и 2,5 млн рублей выделят на обеспечение отдыха и оздоровления детей.