Бюджетная неразбериха тормозит экономику США

Задержка властей США с приемом бюджета тормозит американскую экономику, которая и без того находится на грани рецессии. Такое мнение выразил ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

Банки, инвестиционные фонды и частные инвесторы не спешат вкладывать деньги в развитие производства, глядя на неразбериху, которая происходит на вершине американской власти. По мнению эксперта, это выливается в проценты упущенного экономического роста и тормозит конкурентоспособность американских производителей.

Тот факт, что шатдауна (остановки работы федерального правительства) удалось избежать лишь за несколько часов до дедлайна, обострил системные проблемы американской экономики. Принятие временного бюджета их не снимает, и они вновь могут напомнить о себе в ближайшие месяцы, отмечает Шостак.