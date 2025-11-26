Бюджетникам Рязанской области повысят зарплаты за счет федеральной субсидии

Федеральные власти выделили Рязанской области субсидию в размере 623,4 млн рублей для повышения заработной платы работников бюджетной сферы. Соответствующее решение была принято Комиссией Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований. Об этом сообщает издание 7info.

Новое финансирование направлено на реализацию обновленной модели оплаты труда, разработанной парламентариями. Ключевой задачей этой системы является устранение региональной разницы в доходах специалистов одинакового профиля, что обеспечивает более справедливые условия по всей стране.

В результате средств коснутся учителя, врачи, воспитатели, социальные работники и сотрудники учреждений культуры. Губернатор региона Павел Малков подчеркнул, что, несмотря на действующий режим экономии, все социальные обязательства перед этими категориями будут выполнены в полном объеме.

Итогом распределения субсидии станет не только рост благосостояния ключевых специалистов, но и укрепление кадрового потенциала региона. Это инвестиция в будущее области, от ежедневного труда которой напрямую зависит благополучие всех жителей.

