Из бюджета Московской области на программу «Спорт Подмосковья» в 2026 году выделят около 12 млрд руб.

В регионе в следующем году на реализацию госпрограммы «Спорт Подмосковья» выделят около 12 млрд руб. Об этом рассказала председатель профильного комитета Московской областной думы Линара Самединова.

Порядка 10 млрд рублей будет направлено на подготовку спортивного резерва. Это направление включает в себя укрепление материально-технической базы спортивных учреждений, стимулирование спортсменов и тренеров. К примеру, на выплату губернаторских стипендий членам спортивных сборных региона за достижение высоких результатов предусмотрели свыше 100 млн руб.

«Помимо того, на будущий год запланировано 800 млн руб. на питание и проживание спортсменов и членов команд. Причем впервые за долгое время нормы будут повышены: на проживание они составят от 2,9 тыс. до 3,4 тыс. руб. на человека в сутки, на питание – от 2,1 тыс. до 2,7 тыс. руб.», – рассказала Самединова.

Примерно 1,8 млрд руб. выделят на развитие физкультуры и спорта. Так, для 20 округов закупят технику для содержания 35 спортивных объектов. Также проведут капремонт на стадионах «Сатурн» в Раменском и «Спартак» в Щелково. В рамках подпрограммы также оборудуют умные спортивные площадки в пяти округах — Балашихе, Пушкино, Рузе, Чехове и Подольске.

В рамках госпрограммы предусмотрено и финансирование программы для тренеров, которые переехали на работу в сельскую местность. Для них предусмотрены единоразовые выплаты в размере 1 млн руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по повышению эффективности спортивных объектов в области.