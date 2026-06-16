Бюджетное лето — 2026: россиянам рассказали, где отдохнуть без переплаты

Если говорить об экономии, то логика подсказывает: выбирать ближайших соседей. Эксперт Сергей Самохвалов в эфире радио Sputnik прямо называет Беларусь и Абхазию главными бюджетными фаворитами этого лета — там семья из нескольких человек может уложиться в пять-семь тысяч рублей в сутки, что кардинально отличается от расценок на популярных турецких и египетских курортах.

Однако сравнивать их напрямую не совсем корректно: Турция и Египет конкурируют на другом уровне, предлагая массовые впечатления, которых у ближних соседей просто нет. Особняком стоит Красное море — его подводный мир с экзотическими рыбками, по словам Самохвалова, заменяют разве что Мальдивы, но те обойдутся в два-три раза дороже, так что Египет остается чемпионом по соотношению «вау-эффект/цена».

Турэксперт добавил, что отдельного упоминания заслуживает Узбекистан, который в последнее время серьезно вложился в туристическую инфраструктуру: разработаны маршруты, обновлены отели. Недельный экскурсионный тур с перелетом и проживанием обойдется примерно в 70–80 тыс. рублей на человека — это уже дороже, чем поездка в Абхазию, но дает совершенно иной культурный опыт, сочетающий восточные базары, древнюю архитектуру и колоритную кухню.

По его мнению, наблюдается и бум внутреннего туризма: туры выходного дня, гастрономические экспедиции и новые отели действительно растут как грибы, и для короткого уикенда поездка по России выгодна и удобна. Однако, как только растягиваешь отдых на неделю или две, экономика переворачивается: стоимость проживания, питания и развлечений внутри страны внезапно становится выше, чем в той же Турции или даже Узбекистане. В итоге бюджетный отдых оказывается парадоксом — либо ты платишь меньше за близость, либо доплачиваешь за сервис и эмоции, но внутри страны долгий отпуск, увы, проигрывает по деньгам. Главный вывод Самохвалова прост: в 2026 году россиянам стоит смотреть на карту трезво — короткие вылазки по России, средние по бюджету поездки в Узбекистан и классический бюджет-плюс в Турцию и Египет. Абхазия и Беларусь — спасение для тех, кто хочет отдохнуть без удара по кошельку, но готов мириться с более скромным уровнем сервиса.

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