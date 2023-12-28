«Ближе к сроку закрытия»: конец льготной ипотеки повысит спрос на жилье в России

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что льготную ипотеку продлят только в регионах с низким спросом на жилье, а семейную — по всей стране, пишет РИА Новости. Однако претендовать на вторую смогут лишь те граждане, чей ребенок родился не позднее 31 декабря 2023 года.

Такой шаг может привести к повышению спроса, считает доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.

Экономист пояснил, что интерес граждан активизируется до лета 2024 года.

«Незначительное повышение спроса ожидается ближе к сроку закрытия широкой льготной программы, в основном — в крупных городах нашей страны, в том числе в Москве», — пояснил Осянин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако собеседник подчеркнул, что заемщикам такой ипотеки необходимо учитывать требования по первоначальному взносу, который вырос до 30%, и оценить свою долговую нагрузку.

«Поэтому точный прогноз спроса на льготную ипотеку в России до лета 2024 года сложно сделать. Однако ипотечный рынок в России обычно пользуется высоким спросом из-за доступности льготных ипотечных программ из-за низких процентных ставок», — пояснил эксперт.

Напомним, сейчас в стране действуют две наиболее популярные льготные ипотечные программы: кредиты на новостройки с господдержкой под 8% для всех и под 6% — для семей с детьми. Их срок действия заканчивается с июля 2024 года.

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