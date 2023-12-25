«Ближе к весне»: выяснилось, когда упадет курс рубля

По итогам ноября 2023 года доля продажи валютной выручки экспортерами может достичь 100%. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РБК.

Экономист, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова на этом фоне отметила, что от величины продаваемой выручки зависит курс рубля. По ее словам, в самом конце года, когда экспортеры захотят перевести доллары и евро в рубли, чтобы платить промежуточные дивиденды и налоги, спроса со стороны покупателей-импортеров окажется низким.

«Поэтому, скорее всего, при отсутствии внешних шоков следует ожидать укрепления рубля. Ближе к весне, при отмене или снижении требования обязательной продажи валютной выручки можно будет ожидать ослабления национальной валюты. Этому же будет способствовать снижение ключевой ставки, если таковое произойдет», — пояснила она в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее аналитик Шнейдерман спрогнозировал давление на рубль перед Новым годом.