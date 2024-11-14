Блогер Васильев считает, что россиян с айфонами не стало меньше

По словам блогера Стаса Васильева, Apple невозможно взломать, поскольку это полностью закрытая система, и устанавливать RuStore они не позволят. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что «яблоку» проще уйти с европейского рынка, потому что она не такой большой процент занимает.

По мнению эксперта, недавно в Индонезии имел место прецедент, что запретили продажи Apple, поскольку они должны были инвестировать в индонезийскую экономику деньги, однако этого не сделали, поэтому продажи iPhone запретили. При этом айфоны поставлялись туда в целях распространения по параллельному импорту.

Он подчеркнул, что при этом число людей с айфонами не стало меньше.

Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что создание IPhone поставило Стива Джобса в один ряд с Гитлером.