Эрнст: создание IPhone поставило Стива Джобса в один ряд с Гитлером

По словам гендиректора Первого канала Константина Эрнста, создание IPhone – вредной и чудовищной вещи для людей – ставит его разработчика Стива Джобса в один ряд с Адольфом Гитлером.

Он уточнил, что именно айфон привел к разрушению мира человеческих связей, поскольку его использование дает возможность весьма долгое время не видеть родных и друзей. Более того, становится некультурно и звонить, поскольку можно написать СМС друзьям.

По мнению Эрнста, именно поэтому Джобс для него стоит в «череде персонажей», где незадолго до основателя Apple в очереди стоял глава Третьего Рейха.

Ранее сообщалось, что в Сочи задержали начальника полиции аэропорта, который за взятки разрешил провозить новые iPhone 16.