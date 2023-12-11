Bloomberg: Абу-Даби стал новым «приютом» для миллиардеров

Эмират Абу-Даби стал новым центром притяжения активов миллиардеров из разных стран мира на фоне падения популярности других свободных экономических зон, таких как Каймановые и Виргинские острова.

Согласно данным консалтинговой фирмы M/HQ, на данный момент в Абу-Даби зарегистрировано более пяти тысяч частных компаний, тогда как в 2016 году их было всего 46.

Abu-Dhabi Global Market привлекает предпринимателей гарантиями защиты активов от иностранных юрисдикций и отсутствием двойного налогообложения.

Крупные инвесторы без особых проблем могут получить вид на жительство или даже гражданство ОАЭ, что также является привлекательной чертой эмирата.