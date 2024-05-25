Bloomberg: Британское правительство столкнется со сложнейшей проблемой за 70 лет с наполнением госбюджета

Очередному британскому правительству придется столкнуться с очень сложной за последние 70 лет проблемой, связанной с наполнением государственного бюджета. Об этом сообщает Bloomberg .

Уточняется, что королевство ожидает высокий долг, высокие процентные ставки и низкие темпы экономического роста.

По данным аналитического центра британского Института фискальных исследований, для решения данной проблемы кабинету министров придется выбрать один из трех вариантов: «болезненно» уменьшить расходы на госуслуги, поднять налоговое бремя, уже на сегодняшний день достигшее 80-летнего максимума, либо прибегнуть к новым госзаймам.

Напомним, что после референдума о выходе из Евросоюза британская экономика столкнулась с некоторыми проблемами, среди которых рост инфляции, дефицит водителей, который был вызван отъездом многих из королевства в связи с пандемией коронавирусной инфекцией и Brexit.