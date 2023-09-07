Bloomberg: экономика Германии продолжает падение
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В июле объем производства Германии продолжил падение. По сравнению с июнем он снизился еще на 0,8%, индекс производства показал самый низкий уровень с декабря, пишет Bloomberg.
Немецкие предприятия переживают длительный спад на фоне низкого спроса со стороны Китая, нехватки рабочих, повышения процентных ставок и затянувшихся последствий прошлогоднего энергетического кризиса.
Аналитики Кильского института предсказали, что в текущем квартале снова произойдет спад производства после выхода из зимней рецессии и стагнации в течение трех месяцев до июня.
По прогнозам, Германия может оказаться единственной страной из G7 с отрицательными показателями роста по итогам года.
«Учитывая дальнейшее падение промышленного производства в июле и низкие настроения в производственном и строительном секторах, промышленность, скорее всего, будет снижать общую экономическую активность в третьем квартале этого года. Для экономики Германии вторая половина 2023 года может оказаться не намного лучше первой», – говорит экономист Мартин Адеммер.