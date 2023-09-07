Bloomberg: экономика Германии продолжает падение

В июле объем производства Германии продолжил падение. По сравнению с июнем он снизился еще на 0,8%, индекс производства показал самый низкий уровень с декабря, пишет Bloomberg.

Немецкие предприятия переживают длительный спад на фоне низкого спроса со стороны Китая, нехватки рабочих, повышения процентных ставок и затянувшихся последствий прошлогоднего энергетического кризиса.

Аналитики Кильского института предсказали, что в текущем квартале снова произойдет спад производства после выхода из зимней рецессии и стагнации в течение трех месяцев до июня.

По прогнозам, Германия может оказаться единственной страной из G7 с отрицательными показателями роста по итогам года.