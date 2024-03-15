Российским избирателям не приходится жаловаться на своего лидера, поскольку он сумел добиться расцвета экономики. Ее показатели выросли в этом году, так считает агентство Bloomberg.

Несмотря на все санкции, которые ввел Запад, экономика РФ расцвела. Она росла на протяжении всего прошлого года, а в году текущем только повышала показатели роста.

«Зарплаты взлетели на двузначные процентные показатели, рубль стабилизировался, нищета и безработица на рекордно низком уровне», - сообщил автор статьи.

По его утверждению, как промышленное производство, так и реальные зарплаты в РФ оказались выше, чем это предсказывали прогнозы. В связи с этим у электората нет никаких причин для жалоб на свое положение.

Ранее это же агентство сообщило, что Евросоюз столкнулся с огромными сложностями при попытке отправить Украине часть доходов от замороженных в Европе российских средств. Он не может сделать это в отношении тех денег, которые появились после февраля 2023 года. Юридические нюансы не дают пойти Брюсселю на такой шаг.