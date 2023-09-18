Bloomberg: Франция и Германия борются между собой за звание флагмана промышленности в ЕС

Из-за этого между ними возникают ожесточенные споры при обсуждении реформы на рынке электроэнергии. У Франции есть некоторое преимущество из-за большого числа АЭС в стране.

Париж хочет перезапустить свои атомные электростанции, и для этого выбивает себе преференции от Брюсселя. Если он получит финансирование от Еврокомиссии на эти цели, то ФРГ сразу начнет проигрывать французам по себестоимости электричества. Именно поэтому немецкие представители старательно блокируют любую возможность сыграть на руку государственной компании Electricite de France.

Об этом рассказало в своей статье агентство Bloomberg. Собеседники авторов статьи полностью согласны с изложенным. Они добавили, что Германия после пропажи с ее рынка дешевого российского газа пыталась впасть в состояние коллапса. Она старается восстановить рентабельность своих предприятий, но в это время инвестиции текут мимо нее, попадая во Францию. И это может стать критичным для ФРГ.