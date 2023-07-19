Bloomberg: использование замороженных российских активов для восстановления Украины будет ошибкой

Некоторые западные правительства настаивают на использовании замороженных российских активов для восстановления Украины. Это заманчивая, но ошибочная мера, пишет Bloomberg.

Одностороннее перенаправление замороженных российских средств создаст больше проблем, чем решит.

С начала конфликта Запад заморозил около $300 млрд активов Центробанка, а также счета и имущество олигархов и чиновников, связанных с Кремлем.

Однако прямой арест российских активов чреват политическими последствиями. Его оспорят такие страны как Бразилия, Китай и Индия, ни одна из которых не поддержала принятую в ноябре прошлого года резолюцию ООН, требующую от России выплаты репараций.

Кроме того, это создаст тревожный юридический прецедент. Уважение к государственной и частной собственности необходимо для современной экономики и функционирования глобальной торговой системы. Конфискуя российские активы, США и Европа рискуют подорвать эту с таким трудом созданную норму и дать другим правительствам стимул для карательных действий против интересов Запада, говорится в статье агентства.