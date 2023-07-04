Bloomberg: Китай включился в торговую войну с Европой, нацелившись на «зеленый переход»

Китай является крупнейшим мировым производителем двух минералов, галлия и германия, на экспорт которых в следующем месяце будут введены ограничения и которые имеют решающее значение для полупроводниковой, телекоммуникационной и электромобильной промышленности. ЕС получает из Китая 71% галлия и 45% германия.

Этот шаг стал ответом на принятие ЕС новой стратегии экономической безопасности, которая предусматривает надзор за экспортом критически важных технологий и может ограничить зарубежные инвестиции во имя национальной безопасности.

«Действия Китая – это суровое напоминание о том, кто в этой игре имеет преимущество. Реальность такова, что Западу потребуется не менее десяти лет, чтобы избавиться от рисков, связанных с китайскими цепочками поставок минералов, так что это действительно асимметричная зависимость», – отметил Симон Тальяпьетра, научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel.

ЕС уже получил сложный урок, когда сократил поставки энергоносителей из России, вызвав резкий рост инфляции и опасения, что целые отрасли промышленности могут рухнуть, отмечается в статье.