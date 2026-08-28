Экс-тренер «Динамо» признался, что чувствовал недоверие со стороны руководства

Гусев возглавил бело-голубых в ноябре после отставки Валерия Карпина и руководил командой до конца сезона. Перед ним была поставлена задача выиграть Кубок России. Под руководством Гусева команда поправила турнирное положение в чемпионате и дошла до финала Пути РПЛ Кубка России, где уступила «Краснодару».

«Я же не глупый парень и не маленький мальчик. Когда дают контракт до мая и ставят такие условия, ты внутри себя понимаешь, что есть определенное недоверие, сомнение. Я это прекрасно осознавал, но хотел от всего абстрагироваться и понять, на что я способен как тренер со своим тренерским штабом», — сказал Гусев.

В новом сезоне команду возглавил немецкий специалист Сандро Шварц. После пяти туров команда занимает седьмое место с семью набранными очками.

Ранее Валерий Овчинников раскритиковал дисквалификацию главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.