Фитофтора не уйдет сама: почему нельзя закрывать теплицу до весны без осенней обработки

Многие огородники, убрав последний урожай, попросту закрывают теплицу до весны, полагая, что зимние холода сделают свое дело. Однако это глубокое заблуждение. За теплый сезон внутри парника накапливается огромное количество возбудителей болезней: споры грибков, личинки вредителей, болезнетворные бактерии. Они прекрасно переживут зиму и весной с новой силой атакуют молодые посадки. Наибольшую угрозу представляют фитофтороз и кладоспориоз, которые могут уничтожить до половины урожая томатов и огурцов. Как правильно обработать теплицу осенью, удалить инфекцию и вернуть почве плодородие, REGIONS рассказал агроном Леонид Суровцев.

Первый этап: тотальная очистка

Начинать работы следует с тщательной механической уборки. Никаких растительных остатков внутри оставаться не должно.

всю ботву, корневища, сорную траву и прочие органические остатки необходимо собрать и сжечь. Если растения были больны, такие отходы нельзя закладывать в компост — споры грибов сохраняются до 3–4 лет;

стены и несущие конструкции теплицы нужно вымыть мыльным раствором с добавлением медного или железного купороса;

особенное внимание — труднодоступным местам: углам, стыкам, щелям, где чаще всего прячутся вредители и споры грибков.

«Если вы оставите в теплице корни и ботву, вся ваша работа пойдет насмарку. Споры грибков живут на растительных остатках до 3–4 лет. Поэтому первый шаг — вынести и сжечь все, что было в теплице. И не жалейте времени на мытье стен — в щелях прячутся яйца белокрылки и тли», — говорит Леонид Суровцев.

Второй этап: дезинфекция

После уборки наступает черед обеззараживания. Способ выбирают исходя из степени зараженности теплицы.

Серные шашки — мощное средство против грибков и насекомых. Окуривание уничтожает споры фитофторы, кладоспориоза, мучнистой росы, а также клещей и тлю. Перед применением теплицу герметично закрывают, а после зажжения шашки не открывают в течение 1–2 суток. Минус: гибнут не только патогены, но и полезная микрофлора, поэтому почву придется восстанавливать.

Химические растворы — стены и каркас обрабатывают 2–3% медным купоросом или бордоской жидкостью. Они эффективны против грибковых инфекций, но медь накапливается в почве, поэтому применять их чаще раза в 5 лет не рекомендуется. Более щадящий вариант — 3% перекись водорода.

Третий этап: восстановление почвы

После дезинфекции, особенно с использованием серы или химии, грунт нуждается в реанимации.

Замена верхнего слоя — радикальный метод. Снимают 20–30 см земли и заменяют свежим плодородным грунтом. Это полностью избавляет от накопленных инфекций, но требует значительных затрат.

Биопрепараты — мягкий способ восстановления. Через 3–5 дней после химии вносят «Фитоспорин», «Триходермин» или «Байкал ЭМ-1». Полезные бактерии подавляют патогены и запускают восстановление почвенного плодородия. Вносят их на глубину 5–10 см за две недели до морозов.

Доломитовая мука — помогает скорректировать кислотность, которая в теплицах часто смещается в кислую сторону. Ее рассыпают из расчета 200–250 г на кв. метр и слегка перемешивают с верхним слоем. Мука обогащает грунт кальцием и магнием.

«После серной шашки я всегда проливаю почву „Фитоспорином“ и рассыпаю доломитовую муку. Это дает результат уже через 2–3 недели. Если год был сильно заражен фитофторой, лучше снять верхний слой земли. Но если все не так страшно — используйте биопрепараты. Они безопасны и очень эффективны», — рекомендует Леонид Суровцев.

Четвертый этап: удобрения и сидераты

Осень — идеальное время для внесения базовых удобрений. Под перекопку вносят суперфосфат (40–60 г/кв.м) и калийную соль (25–30 г/кв.м). Они растворяются медленно и к весне становятся доступными для растений. Также полезны перегной или компост (3–4 кг/кв.м) и древесная зола (1–2 стакана/кв.м).

Лучший натуральный восстановитель — сидераты. Горчица, фацелия, овес или рожь оздоравливают грунт, подавляют развитие фитофторы и улучшают структуру почвы. Их высевают в теплице в сентябре, через 6–8 недель зеленую массу скашивают и заделывают в верхний слой. На зиму теплицу лучше оставить открытой для промораживания — это дополнительно уничтожит вредителей.

Осенняя обработка теплицы — это не рекомендация, а необходимость. Фитофтора и кладоспориоз не исчезнут сами. Потратив несколько часов осенью, вы избавите себя от изнурительной борьбы с болезнями в следующем сезоне. В результате растения будут здоровыми, а урожай — обильным. Помните: грамотная подготовка теплицы к зиме — залог успешного нового сезона.

«Сидераты — это лучший способ вернуть почве жизнь. Они делают землю рыхлой, насыщают ее азотом и подавляют болезни», — завершает Леонид Суровцев.

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