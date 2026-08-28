В Электроуглях начнут выпускать краски для упаковки и мебели

В Электроуглях Богородского округа построят завод, где будут выпускать краски и материалы, которые используют при производстве упаковки, декоративной бумаги и мебели. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Предприятие возводят по программе импортозамещения, его мощность составит 1,4 тыс. тонн продукции в год. В реализацию проекта вложат 250 млн рублей, после запуска там создадут 25 рабочих мест.

Участок для строительства компания получила по региональной программе «Земля за 1 рубль», площадь одноэтажного производственного здания составит почти 3,5 тыс. кв. м. Там будут выпускать три видов продукции — органорастворимые краски для флексопечати, воднодисперсные краски для декоративной бумаги и не только.

Инспекторы Главгосстройнадзора контролируют ход работ совместно с экспертами лаборатории «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ», строительная готовность объекта достигла 20%. Содействие в получении разрешительной документации застройщику оказывал Центр содействия строительству Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.