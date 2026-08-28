Объем производства перепелиных яиц в Подмосковье в 2025 году превысил 41 млн штук

В Подмосковье в 2025 году произвели порядка 41,7 млн штук перепелиных яиц. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Также на сельскохозяйственных предприятиях региона за указанный период произвели около 1,4 тыс. тонн перепелиного мяса.

В регионе перепелов разводят четыре предприятия. Это ООО «Генофонд», ООО «Тураковский птицеводческий комплекс», ООО «Шульгино» и «Шепиловская птицефабрика».

В целом в области насчитывается около 790 тыс. перепелов. В их числе — 170,5 тыс. несушек.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил выставку «День поля Московской области» в Дмитрове.