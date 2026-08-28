В Подмосковье жители вновь смогут проверить свое здоровье в парках

В субботу, 29 августа, совершеннолетние жители Подмосковья смогут проверить основные показатели здоровья в 18 парках, в том числе в Балашихе, Дмитрове, Зарайске, Подольске, Реутове и других округах. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Выездные осмотры в парках по выходным стали хорошей традицией — семьи могут провести время вместе и заодно проверить здоровье без записи, на свежем воздухе», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Министр уточнил, что с начала лета в акции приняли участие более 4,2 тыс. человек. В ходе осмотра врачи измеряют артериальное и внутриглазное давление, проводят антропометрию и другие исследования. При необходимости пациентов направят в поликлинику для дополнительного обследования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.