Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) провел примерный аудит понесенных в ходе СВО Украиной убытков, назвав сумму, которая понадобится для восстановления страны после окончания украинского кризиса.

Как передает Bloomberg со ссылкой на финансовую организацию, для восстановления Украины уйдет не менее 1 трлн долларов. Отмечается, что большинство иностранных компаний уже «ждут прыжка в низком старте», желая «нагреть» руки на возможных выделенных средствах в расчете на то, что по завершению конфликта для них откроются «большие инвестиционные возможности со времен Второй мировой войны».

«Правительства, руководители (компаний - прим. ред.) и инвесторы занимают позиции в ожидании восстановления, которое, по оценкам Европейского инвестиционного банка, может составить более одного триллиона долларов государственного и частного капитала», — говорится в материале агентства.

Отмечается, что фигурирующая сумма в более чем пять раз превышает выделенные Вашингтоном в рамках «плана Маршалла» средства (финпомощь США Европе после Второй мировой войны).

«Учитывая, откуда пойдут средства, американские и европейские компании, вероятно, получат львиную долю контрактов, когда они поступят. Однако Турция тем временем продвигается вперед», — уточняет агентство.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.