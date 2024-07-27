Журналист из Италии попросил убежище в РФ после шабаша ЛГБТ* на открытии ОИ-2924 в Париже

Финансовому аналитику и журналисту из Италии Анджело Джулиано для того, чтобы принять решение просить России предоставить ему убежище, достаточно было посмотреть церемонию открытия летних олимпийских игр в Париже. Напомним, в столице Франции 26 июля открылись ОИ-2024. Церемония шокировала буйным разгулом местного ЛГБТ-сообщества* и шабашом дьявольщины.

Джулиано гневно отреагировал на все произошедшее в Париже, заявив в своем аккаунте в соцсети Х что не намерен быть частью этого действа. Мужчина уже обратился к российским властям с просьбой предоставить ему убежище в России.

«Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу», — написал Джулиано.

Церемония открытия летней Олимпиады в Париже состоялась в минувшую пятницу, 26 июля. Ранее мы писали, что со стороны Южной Кореи критике подверглось представление команд, когда диктор перепутал южнокорейских атлетов со спортсменами из КНДР.

* - признано экстремистским, запрещено в РФ