ПВО сбило летевший атаковать авиабазу ВС РФ в Энгельсе украинский беспилотник

Вражеский дрон ликвидирован в Энгельсе Саратовской области рано утром в субботу, 27 июля, сообщил в своем аккаунте в соцсетях губернатор региона Роман Бусаргин.

Пострадавших и разрушений инфраструктуры на земле, по словам Бусаргина, при падении обломков вражеской авиатехники не зафиксировано.

«В Энгельсе сегодня утром ликвидировали БПЛА», — написал губернатор.

Напомним, в Энгельсе располагается аэродром ВС РФ, откуда регулярно совершают вылеты российские ВВС для нанесения ракетных ударов по по военным объектам и объектам критической инфраструктуры Украины. Не исключено, что именно этот объект являлся целью вражеского дрона.

Ранее мы писали, что в Рязанской области за ночь были сбиты семь беспилотников врага.