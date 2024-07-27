Трамп: победа Харрис на выборах в США станет началом третьей мировой войны

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не стал отрицать существующую вероятность своего проигрыша на выборах, учитывая махинации демократов на прошлом голосовании в 2020 году, в результате чего в Белый дом въехал Джо Байден, а не он. На такой исход событий миллиардер указал журналистам после переговоров с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Бывший глава Белго дома предупредил, в случае, если на высший пост в стране изберут не его, а действующую вице-президента США Камалу Харрис, то это станет спусковым крючком к началу третьей мировой войны. Причина в том, что последняя «хуже» разбирается в вопросах по Ближнему Востоку, подчеркнул Трамп.

«Избрание Харрис в качестве президента США приведет к тому, что боевые действия Израиля в секторе Газа перерастут в более масштабный региональный конфликт», — цитирует Трампа Reuters.

Ситуация для демократической партии на предстоящих выборах президента Соединенных Штатов осталась сложной после того, как действующий президент страны Джо Байден отказался избираться на второй срок. В то же время, новый кандидат партии в лице Камалы Харрис не сможет стать серьезным противником для республиканского кандидата Дональда Трампа. Соответствующее мнение выразил международный эксперт Кристиан Ламеса.