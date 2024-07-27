ФСБ предотвратила серию терактов в дагестанском Каспийске

Российские спецслужбы, совместно с полицейскими, задержали в Каспийске на территории Дагестана трех местных жителей, собиравшихся в самое ближайшее время совершить террористические акты, проинформировали в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Отмечается, что в местах проживания преступников уже проведены обыски, в ходе которых были обнаружены литера тура экстремистского толка, оружие. самодельные взрывные устройства, а также брошюр по ведению боевых действий в городе и лесном массиве.

«В результате проведенных мероприятий в городе Каспийске выявлены и задержаны три местных жителя, приверженцы запрещенной на территории России международной террористической организации, <…> граждане Российской Федерации, вынашивавшие намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении республиканских правоохранительных органов, а также православного храма», — говорится в релизе.

В ФСБ добавили, что в отношение всех задержанных возбуждены уголовные производства за подготовку ук теракту, создание преступного сообщества и незаконное изготовление взрывчатки. Все фигуранты уже дали признательные показания.