Под Волгоградом разбился бомбардировщик Су-34

Бомбардировщик Су-34 разбился в Волгоградской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В сообщении оборонного ведомства отмечается, что воздушное судно выполняло тренировочный полет. Экипаж сумел катапультироваться, следовательно, угрозы жизни летчикам нет.

Минобороны РФ также уточнило, что бомбардировщик потерпел крушение в безлюдной местности. Полет выполнялся без боекомплекта. На земле также нет разрушений.

По предварительным данным, причиной чрезвычайного происшествия стала техническая неполадка. На месте инцидента работает комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

Су-34 представляет собой советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по целям противника в оперативной и тактической глубине на удалении 150-600 метро.

24 июля сообщалось, что в Непале разбился пассажирский самолет CRJ-20. Минимум 18 человек погибли.

Также сообщалось, что в Московской области разбился самолет Sukhoi Superjet 100, принадлежащий компании «Газпром авиа». По меньшей мере три человека погибли.