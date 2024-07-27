Более 240 молодых ребят из Московской области принимают участие в фестивале «Таврида.Арт»

В Крыму в живописной бухте Капсель стартовал Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.Арт». В нем принимает участие более 240 ярких и талантливых деятелей искусства из Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Примечательно, что формированием делегации, организацией ее логистики, а также работой стенда региона на фестивале занимается Министерство информации и молодежной политики региона.

«Таврида.АРТ» — крупнейшая площадка страны для самореализации молодых деятелей культуры, искусства и креативных индустрий. В первый день также для гостей открылся наш стенд Подмосковья. Традиционно постарались подготовить насыщенную и интересную программу. Я желаю нашим молодым ребятам взять от этой поездки все», — подчеркнула министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе.

Гостям стенда Московской области рассказали про зарайскую коврижку, которая по праву считается одной

из визитных карточек Подмосковья со своей культурой и историей и занимает особое место на гастрономической карте региона. А еще целый день любой желающий мог угоститься мороженым «Чистая линия», производственные мощности которого находятся на территории Московской области.

Состав делегации Подмосковья, как и всегда очень разнообразный. Это и молодые актеры, певцы, художники, дизайнеры, танцоры, поэты, блогеры, активисты молодежных организаций и движений, которым есть, что рассказать о себе. Подмосковье — регион, где очень много талантливой активной молодежи, которая реализует свои собственные проекты, развивает область и делает это на высоком уровне.

Так, например, в состав делегации Московской области вошел Иван Акулов, актер иммерсивного театра, режиссер, педагог из Сергиева Посада. Иван — постоянный участник разнообразных творческих фестивалей, организовывает в своем городе иммерсивные променады «Дачные сезоны», включающие в себя разные праздники, церемонии, театрализованные представления, шествия.