На открытии Олимпиады в Париже перепутали Южную Корею с КНДР

На церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, что прошла минувшим днем во французском Париже произошел досадный казус: сборную Южной Кореи ведущие торжества перепутали с КНДР.

По замыслу организаторов церемонии открытия ОИ-2024, сборная каждой страны-участницы проплывала на небольшой лодке перед многочисленными зрителями по Сене. Во время следования судна с южнокорейскими атлетами диктор внезапно объявил, что перед гостями – атлеты из Корейской Народной Демократической Республики.

Южнокорейские власти остались недовольны произоршедшим инцидентом. Как сообщает агентство Yonhap, в Сеуле пригрозили, что намерены встретиться с главой МОК Томасом Бахом, чтобы обсудить. как такое могло случиться.

Ранее мы сообщали, организаторы парижской летней Олимпиады установили олимпийский флаг возле Эйфелевой башни вверх ногами.