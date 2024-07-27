На островах в дельте Днепра брошенные на произвол судьбы своим командованием 17 морпехов Вооруженных сил Украины предпочли сдаться в плен, чем бесславно умирать. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, инцидент произошел в Херсонской области.

Как рассказал один из сдавшихся 35-й отдельной бригады ВСУ, отступать им было некуда, сосбственное командование их попросту оставило, эвакуировавшись на аединственном судне. Доведенным до отчаяния блуждающим военным продолжительное время приходилось питьводу из болота. Еды и вовсе не было.

В настоящее время все пленные доставлены в пункт временно содержания. Всех накормили и напоили. Сейчас они дают показания, их личности устанавливаются.

Напомним, ранее российские военные освободили населенные пункты Песчаное в Харьковской области и Розовка в соседней ЛНР. С этом военнослужащих двух элитных полков Западной группировки войск поздравил глава Минобороны России Андрей Белоусов.