Bloomberg назвал удачным для России начало нового мирового экономического цикла

Bloomberg в своем последнем материале сообщили о том, что цены на сырье скоро начнут расти по всему миру. Причиной для этого станет наступление нового цикла в экономике, который начнется, как ожидается, уже в конце недели.

В статье сообщается, что вот-вот экономика вступит в новый цикл, теорию о котором еще давно построил советский экономист Николай Кондратьев.

Теория гласит, что экономика живет и меняется циклами по 30 лет, которые имеют характерную динамику цен. Согласно этой же теории, наступающий цикл является невероятно удачным для России.

Эксперты отметили, что после 2000-х, индекс спотовых контрактов на поставки сырья пошел на снижение. С наступлением нового цикла, индекс вернется туда, где был в 1990 году.

Если Кондратьев был прав, то сейчас наступит новая 15-летняя фаза роста цен, которая будет очень удачна для РФ.

Но у потенциального роста цен имеются и другие возможные причины. К примеру, исход «зерновой сделки», запасы сырьевых резервов Соединенных Штатов и другие.