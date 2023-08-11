Bloomberg: нефтяные доходы России в июле выросли до самого высокого уровня

По данным Международного энергетического агентства, доходы России от экспорта нефти в прошлом месяце выросли до самого высокого уровня с ноября, пишет Bloomberg.

Страны «Большой семерки» установили предельную цену на российскую нефть в размере $60 за баррель. Однако в России категорически отвергли введение этих ограничений. Средневзвешенная цена экспорта российской нефти выросла на $8,84 за баррель до $64,41 за баррель, свидетельствуют данные МЭА.

В июле Россия заработала на экспорте нефти и топлива $15,3 млрд, что почти на 20% больше, чем месяцем ранее, говорится в докладе МЭА.

Примерно 80% экспорта российской нефти приходится на Китай и Индию, отмечает агентство.