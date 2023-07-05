Bloomberg: немецкий автопром мрачно смотрит на свое будущее

Ожидания немецких автопроизводителей находятся на худшем уровне со времен экономического кризиса 2008 года, пишет Bloomberg.

Согласно исследованию мюнхенского института Ifo, мнение о таких компаниях как «Фольксваген», «Мерседес» и БМВ упало до минус 56,9 пункта. Это совсем недалеко от показателя панического 2008 года – минус 67,8.

Причины таких мрачных предчувствий – инфляционное давление, падение экономического роста в Европе и конкуренция со стороны Tesla и китайских производителей.

Чтобы удержаться на плаву, немецкий автопром планирует увеличить цели на электромобили и марки премиум-класса.

Автомобильная промышленность Германии наращивает производство электромобилей, но за конкурентами не поспевает. Так, «Фольксваген» проиграл конкуренцию на своем крупнейшем рынке в Китае не только Tesla, но и местному производителю BYD.