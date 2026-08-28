Ход подготовки общественного наблюдения на выборах обсудили на форуме в Подмосковье

Ход подготовки общественного наблюдения на выборах обсудили в рамках IV областного форума муниципальных Общественных палат «Совместный вектор развития». Ключевой темой первого дня мероприятия стала подготовка гражданского общества к Единому дню голосования и организация общественного контроля за ходом выборов.

Как отметила первый зампред Общественной палаты Московской области, руководитель Штаба общественного наблюдения за выборами Татьяна Дмитриева, важно изменить подход к общественному наблюдению и обратить внимание не только на количество наблюдателей, но и на их компетенции.

Фото: [ пресс-служба ОПМО ]

«Наблюдатель должен понимать, что происходит на участке, уметь отличить реальное нарушение от технической ситуации и действовать исключительно в рамках закона. Наша задача — создать систему, которой доверяют и граждане, и участники избирательного процесса», — подчеркнула она.

Председатель Совета при губернаторе Подмосковья по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич отметила важность взаимодействия государства и институтов гражданского общества.

Фото: [ пресс-служба ОПМО ]

«Сильное гражданское общество — это не оппонент государству, а его партнер в решении общественно значимых задач. Именно поэтому открытость выборов, возможность общественного контроля и участие граждан — это элементы одной системы, которая работает на доверие к институтам и результатам голосования», — сказала она.

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала о важности защиты прав граждан во время голосования. По ее словам, гражданин должен быть уверен в том, что его права на каждом этапе защищены.

Фото: [ пресс-служба ОПМО ]

«Общественное наблюдение является одним из механизмов, позволяющих своевременно выявлять проблемные ситуации и обеспечивать их рассмотрение в правовом поле», — заявила она.

Секретарь Избиркома Подмосковья Руслан Фурс подчеркнул важность коммуникации между избирательными комиссиями и представителями общественного контроля.

Фото: [ пресс-служба ОПМО ]

«Подготовленный наблюдатель — это человек, который знает законодательство, понимает процедуру и способен профессионально работать в рамках установленных правил», — сказал он.

В ходе форума обсудили стандарты работы наблюдателей, этику поведения на избирательных участках, противодействие провокациям в интернете, наблюдение за голосованием в стационарах и другие актуальные вопросы. Особое внимание уделили вопросу усиления участия гражданского общества в системе контроля. В планах — активное привлечение профессиональных сообществ, экспертов, волонтеров и представителей муниципальных общественных палат. В завершение форума Общественная палата Подмосковья подписала соглашения о сотрудничестве с институтами гражданского общества.