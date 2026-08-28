В Подмосковье достроили бизнес-центр с ресторанами и SPA

На западе Подмосковья завершили строительство нового бизнес-центра с офисами, торговой галереей, ресторанами и SPA, «Рублево Бизнес Парк» площадью 118 тыс. кв. м появился у Новорижского шоссе. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Жители региона смогут также воспользоваться рядом услуг. На первых этажах будут доступны банный комплекс с двумя парными, хаммамом и купелями, ресторан, кафе, магазины и другие сервисы. Само здание состоит из двух 12-этажных башен, под офисы отвели 62 тыс. кв. м.

В состав проекта также вошел трехуровневый подземный паркинг на 716 автомобилей. В реализацию строительства вложили более 6 млрд рублей, среди резидентов центра — IT-компании, производственные предприятия, издательства и представители креативных индустрий.

Инспекторы Главгосстройнадзора провели итоговую проверку бизнес-центра и выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Проект реализовала компания «Пионер-М».

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